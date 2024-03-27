Сэндхаген оценил шансы О’Мэлли в бою с Двалишвили

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о титульном поединке между соотечественником Шоном О’Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили, который может состояться в этом году.

«Думаю, у О'Мэлли есть все шансы финишировать Мераба. О'Мэлли гораздо лучше в ударке, а Двалишвили лучше как борец и грэпплер.

На месте Мераба я бы попытался прижать О'Мэлли к земле и удержать. А если бы я был О'Мэлли, то использовал бы первую минуту каждого раунда, чтобы сделать то же, что он сделал с Алджамейном Стерлингом. Я допускаю, что О'Мэлли победит», – сказал Сэндхаген в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Ранее О’Мэлли заявил о готовности сразиться с победителем боя Нурмагомедов – Сэндхаген.

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