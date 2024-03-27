«Вера просто был боксёрской грушей». Диллашоу — о поединке О'Мэлли — Вера

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу прокомментировал поединок между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой. Их реванш стал главным поединком турнира UFC 299.

«Я большой поклонник Марлона как человека и личности. У меня есть опыт тренировок с ним, он отличный человек и жёсткий боец. Так что мне очень хотелось, чтобы Марлон победил. Но я понимал, что победу одержит Шон О'Мэлли, за последнее время он очень сильно улучшился. К тому же Шон был настолько быстрым, что Марлон вёлся на каждый финт. Шон проделал очень хорошую работу над финтами. Посмотрите на все эти маленькие движения, эти микродвижения, он прекрасно меняет уровни и просто запутывает его, чтобы потом спокойно пробивать ему комбинации. Каждый раз, когда он так делал, Марлон старался перекрыться, блокировать удары, после чего бросался на О'Мэлли. Вера просто был боксёрской грушей», — приводит слова Диллашоу портал Middle Easy.