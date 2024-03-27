«С ним надо уметь боксировать». Усик высказался об Артуре Бетербиеве

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о непобеждённом российском тяжеловесе Артуре Бетербиеве, с которым несколько раз встречался на любительском ринге.

«Я боксировал с ним в категории до 81 кг. В Калининграде был Турнир четырёх. Я не помню, было уже три раунда по три минуты или ещё четыре по две. Был 2007 или 2008 год. Мы приехали все вообще налегке. Я хорошо с ним отбоксировал, но проиграл. И потом мы второй раз встретились на чемпионате мира, и победа была моей. Затем мы встретились на Олимпиаде.

Я хочу сказать, что это очень хороший боксёр с тяжёлым ударом, с темпом, и с ним было нелегко боксировать. С ним нужно уметь боксировать. Не нужно бояться давления, которое он оказывает», — сказал Усик на своём YouTube-канале.

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