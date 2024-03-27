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Колби Ковингтон: в следующий раз вы меня увидите на самом крупном номерном турнире года

Колби Ковингтон: в следующий раз вы меня увидите на самом крупном номерном турнире года
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон рассказал, что планирует вернуться в октагон на Международной бойцовской неделе, которая проходит в конце июня и начале июля.

«Каждый раз, когда я выхожу в октагон, то всегда оказываюсь в центре внимания. В следующий раз вы меня увидите на самом крупном номерном турнире года, самом большом шоу, которое проводит UFC, — это Международная бойцовская неделя, в конце которой состоится турнир UFC 303. Надеюсь, что у меня получится провести бой на этом турнире. С кем я буду драться — не имеет значения», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке Колби Ковингтон проиграл единогласным решением судей Леону Эдвардсу на турнире UFC 296.

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