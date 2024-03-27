Дана Уайт рассказал, как лишился за ночь $ 3 млн

Генеральный директор UFC Дана Уайт, известный по своей любви к азартным играм, рассказал о своём самом болезненном проигрыше.

«Однажды вечером я приехал в «Рио», там есть большие апартаменты, и мы с друзьями заняли одни. Мы поужинали и начали выпивать. Итак, мы выпиваем, болтаем, ситуация начинает нарастать, я хорошо провожу время, а затем спускаюсь в комнату с высокими лимитами [ставки], и мы начинаем играть. Я пью, получаю удовольствие и в конечном итоге ухожу домой без $ 80 тыс.

Когда я проснулся, то подумал: «Чёрт, эти ублюдки вчера забрали мои $ 80 тыс.». Итак, я на работе, мне звонит управляющий и говорит: «Дана, ты вернёшься? Тебе всё ещё нужны апартаменты?» Я ответил: «Нет, но расслабляйтесь с моими чертовыми 80 кусками, я вернусь за ними». А он отвечает: «Дана, вчера вы проиграли $ 3 млн», — сказал Уайт в подкасте Лекса Фридмана.

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