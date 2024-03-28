«Буду просить топ-соперника». Дудакова высказалась о своих перспективах в UFC

Россиянка Виктория Дудакова, выступающая в UFC, высказалась о своём будущем в лиге.

«Если всё пройдёт хорошо и я выиграю, то буду просить топового соперника либо в 57 кг, либо в 52 кг. Тут дело не в том, хочу ли я сама топа. Я хочу, но в UFC, наверное, ещё не видят мою готовность, потому что у меня два боя были такие скомканные. Последний бой, объективно говоря, был не особо. После такого я бы себе тоже не дала топ-соперника. А первый бой — вообще его как бы не было. Поэтому и UFC хочет посмотреть, на что я способна, и я хочу посмотреть, на что я способна, и вы, думаю, хотите посмотреть, на что я способна. Поэтому нужно показать красивый бой. Если будет хороший поединок, то можно спокойно просить топа. И в UFC будут в этом заинтересованы, самое главное», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.