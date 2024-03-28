Дудакова: не то чтобы Царукяна можно понять, но можно простить

Виктория Дудакова прокомментировала инцидент, который произошёл с Арманом Царукяном во время сессии «Вопрос-Ответ» с участниками UFC 300.

«Я не отписывалась от Армана. Просто поняла, что он по глупости это сказал. Понимаете, когда сидишь в зале и тебя хейтят… Вообще считаю, что не нужно было делать пресс-конференцию с фанатами. Одно дело, когда это медиа, а другое, когда фанаты Оливейры его там хейтили очень сильно всю пресс-конференцию. Конечно, думаю, он и сам был не в таком ментальном состоянии. Мне кажется, просто был рад, что вопрос ему задали по-русски, а не только «ты умрёшь» или «Чарльз Дю Бронкс». Не то чтобы его можно понять, но можно простить», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.