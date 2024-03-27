Хейни: я знаю, что Райан Гарсия – алкоголик, он выпивает

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни (30-1, 15 KO) заявил, что у его соперника и соотечественника Райана Гарсии (24-1, 20 KO) проблемы с алкоголем.

«Я не знаю, зачем он пытается отвлечь всех от боя. Говори о бое. Он говорит о вещах, которые едва ли понимает. Я знаю, что он алкоголик. Парень выпивает. И когда он пьян, то выходит в эфир и несёт всякую чушь.

Что бы Райан ни собирался делать, притворяется он или нет, это не изменит того, что я собираюсь с ним сделать. Я выполню свой план на бой, несмотря ни на что. Он может играть в любые игры, но это ему не поможет», — сказал Хейни в социальных сетях.

Поединок Хейни — Гарсия состоится 21 апреля в Нью-Йорке (США).