Боец UFC Бакли: победа над Висенте Луке даёт мне шанс стать чемпионом мира

Боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Хоакин Бакли прокомментировал предстоящий поединок с топовым бразильским бойцом UFC Висенте Луке. Их бой станет соглавным на предстоящем турнире UFC on ESPN 54.

«Бой с Висенте — это то, о чём я так давно просил. Получить такого известного и серьёзного соперника — большая удача. Итак, теперь, когда я получил бой, о котором просил, мне остаётся громко заявить о себе. Я очень признателен Висенте за то, что он принял этот вызов, к нему у меня только уважение. После моей победы над таким именитым соперником, как Висенте, я смогу занять достойную позицию в рейтинге дивизиона. Бой с ним даёт мне шанс стать чемпионом мира», — приводит слова Бакли портал Yahoo Sports.