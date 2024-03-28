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Тони Беллью: надеюсь, Усика не ограбят судьи в бою с Фьюри

Тони Беллью: надеюсь, Усика не ограбят судьи в бою с Фьюри
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью высказался о предстоящем поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это будет увлекательно, но я думаю, что за этим будет неприятно наблюдать, но Александр Усик добьется победы. Я надеюсь, что его не ограбят судьи, потому что, если он победит решением судей, я считаю, что это будет лучший результат среди всех бойцов, которых я видел.

Он собирается победить Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии, несмотря ни на что. Не поймите меня неправильно, он не такой уж и аутсайдер, потому что я знаю, насколько хорош он в ринге. Никто не ожидал, что он сделает то, что он сделал в тяжёлом весе, включая меня», — приводит слова Белью Boxing Social.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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