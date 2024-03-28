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Дана Уайт назвал участников главного боя первого турнира UFC в Саудовской Аравии

Дана Уайт назвал участников главного боя первого турнира UFC в Саудовской Аравии
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Президент UFC Дана Уайт сообщил имена бойцов, которые сразятся в главном поединке UFC Fight Night в Саудовской Аравии. Ими станут 11-й номер официального рейтинга UFC в среднем весе российский боец Хамзат Чимаев и экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер.

«В субботу, 22 июня, мы отправляемся в Саудовскую Аравию. Нашим первым боем в королевстве станет бойцовский вечер, который будет транслироваться в прямом эфире бесплатно на канале ABC. А главным событием станет поединок бывшего чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера против непобеждённого (13-0) Хамзата Чимаева, после чего мы узнаем, кто станет претендентом номер один на титул чемпиона UFC в среднем весе», — рассказал Уайт в видео, опубликованном на официальном канале UFC в соцсетях.

Первый в истории UFC турнир UFC Fight Night в Саудовской Аравии пройдёт в Эр-Рияде 22 июня 2024 года.

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