«Что, драться не с кем?» Штырков — о бое Волкова и Павловича

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал новость о предстоящем бое между Сергеем Павловичем и Александром Волковым на первом в истории турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«Первая мысль — а что, драться не с кем? Кажется, что UFC просто некого ставить? Ладно, это обычная ситуация в профессиональном спорте. До боя ещё долго, но у Волкова с точки зрения долгих поединков опыта больше на дистанции.

Волков будет работать разнообразнее в стойке, чем Павлович. Оба не особо любят бороться. Если Павлович не попадает в первом раунде, то дальше дело будет за Волковым. Но у Александра нет нокаутирующего удара, он больше изматывающий боец. Всё равно для меня он поинтереснее. Волков для меня в этом поединке фаворит с точки зрения работы на дистанции и ведения боя!» — сказал Штырков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первый в истории UFC турнир UFC Fight Night в Саудовской Аравии состоится в Эр-Рияде 22 июня 2024 года, главным событием вечера станет бой между российским бойцом Хамзатом Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером.

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