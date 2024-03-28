Дана Уайт сообщил о двух поединках, которые пройдут на UFC Fight Night в июне
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Бразильский боец Джонни Уокер проведёт поединок со швейцарцем Волканом Оздемаром. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
Также он сообщил о бое между американцем Келвином Гастелумом и его соотечественником Даниэлем Родригесом.
Оба поединка пройдут 22 июня на UFC Fight Night в Саудовской Аравии.
Ранее Уайт объявил о бое двух российских бойцов Сергея Павловича и Александра Волкова
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