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Дана Уайт сообщил о двух поединках, которые пройдут на UFC Fight Night в июне

Дана Уайт сообщил о двух поединках, которые пройдут на UFC Fight Night в июне
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Бразильский боец Джонни Уокер проведёт поединок со швейцарцем Волканом Оздемаром. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Также он сообщил о бое между американцем Келвином Гастелумом и его соотечественником Даниэлем Родригесом.

Оба поединка пройдут 22 июня на UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

Ранее Уайт объявил о бое двух российских бойцов Сергея Павловича и Александра Волкова

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