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«Жаль, что встретятся два лучших тяжеловеса России». Глава RCC — о бое Павлович — Волков

«Жаль, что встретятся два лучших тяжеловеса России». Глава RCC — о бое Павлович — Волков
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Глава RCC Николай Клименко прокомментировал известие о предстоящем поединке между Сергеем Павловичем и Александром Волковым на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии, который пройдёт 22 июня.

«Очень жаль, что два лучших тяжеловеса России встретятся на международной арене. С другой стороны, этот бой будет очень интересно смотреть всем российским фанатам. Хочется узнать, кто же всё-таки лучший российский тяжеловес. Тяжело определить фаворита, не хочу говорить о том, кто победит. Но пусть ребята покажут хороший бой. Мне Павлович импонирует по стилю. Но у Волкова есть свои фишки, которыми он может удивить!» — сказал Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что на первом в истории промоушена турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии, который пройдёт в Эр-Рияде 22 июня 2024 года, встретятся российские бойцы Сергей Павлович и Александр Волков.

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