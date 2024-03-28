Оливейра рассказал, как относится к трэш-току со стороны Царукяна

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал о своём отношении к трэш-току со стороны будущего соперника Армана Царукяна.

«Он должен быть уверен в себе, должен быть сосредоточен, и он заслуживает того, чтобы к нему относились с уважением, но я не думаю о том, что он говорит. Его разговоры – это часть игры, он старается меня задеть, но я просто сосредоточен на том, что должен сделать внутри клетки», — сказал Оливейра в интервью YouTube-каналу MMA Mania.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также остановил в первом раунде Дариуша, закрыв поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

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