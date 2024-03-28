Кто победит в бою Сергей Павлович — Александр Волков?

22 июня на UFC Fight Night в Саудовской Аравии состоится поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Павловичем и соотечественником Александром Волковым.

В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос: «Кто победит в бою Сергей Павлович — Александр Волков?»

Павлович провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, 18 из которых завершились победой (15 — нокаутом, 3 — решением судей). 31-летний боец является чемпионом FNG в тяжёлом весе, а также четыре раза удостаивался премии «Выступление вечера» в UFC.

У Волкова 47 боёв в смешанных единоборствах. В 37 россиянин выходил победителем (24 — нокаутом, 4 — сдачей, 9 ← решением судей). Среди достижений 35-летнего бойца стоит отметить премию «Лучший бой вечера» и две премии «Выступление вечера».