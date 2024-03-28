Оленичев: UFC любит Чимаева, иначе не дали бы ему такого соперника

Боец клуба «Архангел Михаил» Олег Оленичев дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«Думаю, что это жёсткая проверка для Хамзата Чимаева. Учитывая его сложный поединок против Камару Усмана, нас ожидает заруба. Уиттакер — второй номер рейтинга, который может удивить. Но UFC любит Хамзата Чимаева, поэтому так просто не давали бы ему такого соперника. Посмотрим, любой поединок Хамзата — это шоу!» — сказал Оленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первый в истории UFC турнир UFC Fight Night в Саудовской Аравии пройдёт в Эр-Рияде 22 июня 2024 года.

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