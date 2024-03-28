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«Не очень хорошая история». Василевский возмущён следующим соперником Шары Буллета

«Не очень хорошая история». Василевский возмущён следующим соперником Шары Буллета
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский дал комментарий по поводу предстоящего поединка между россиянином Шарабудтином Магомедовым и представителем Украины Игорем Потерей.

«Я никогда не слышал про Игоря Потерю, даже фамилию такую никогда не слышал. Я не думаю, что этот бой что-то даст Шарабутдину в плане медиа. Как будет выглядеть их конфликт? Если Игорь будет провоцировать Шару на национальной почве в связи с военными действиями, то это не очень хорошая история. Это не бойцовские провокации. Странный поединок. Я про Потерю ничего не слышал, да и Шаре, думаю, этот бой не нужен. Не вижу никаких плюсов для Магомедова, кроме как выйти и одержать победу над Игорем», — приводит слова Василевского Metaratings.

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