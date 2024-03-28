О’Мэлли рассказал, что он сделал, когда увидел подозрительный автомобиль рядом с домом

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли рассказал о том, как ему пришлось достать свою винтовку, когда он увидел подозрительных людей возле своего дома.

«Я увидел незнакомый автомобиль и схватил винтовку. Обошёл вокруг дома. Подумал о том, что это уже не шутки, ведь дома и жена, и ребёнок. Я не знал, чего ждать. Тем более что на днях грабители ворвались в дом Марлона Веры. Не хочу, чтобы кто-то у меня что-то своровал. Они могут подумать: «О, у этого чувака есть чем поживиться». Но тут всё просто. Если вы готовы сдохнуть в попытке что-то у меня украсть, то помните, что я готов убить, защищая своё. На этот раз всё обошлось. Я просто пробежался вокруг дома со своим заряженным AR», — рассказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.