Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Как нож сквозь масло». Сидельников дал категоричный прогноз на бой Чимаева и Уиттакера

«Как нож сквозь масло». Сидельников дал категоричный прогноз на бой Чимаева и Уиттакера
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался по поводу предстоящего поединка между 11-м номером официального рейтинга UFC в среднем весе российским бойцом Хамзатом Чимаевым и экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

«У Хамзата огромные шансы на победу. Главное, чтобы не сказались поздние раунды. Если он устранит проблемы с выносливостью, то пройдёт как нож сквозь масло. Хамзат – разносторонний и интересный боец. Не удивлюсь, если он начнёт со стойки. А там уже будет смотреть по бою. Если возникнут проблемы, переведёт и затаскает», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Сидельников дал комментарий по поводу анонсированного поединка между Сергеем Павловичем и Александром Волковым в UFC.

Материалы по теме
Эксклюзив
«И прискорбно, и довольно интересно». Сидельников — об анонсе боя Павловича и Волкова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android