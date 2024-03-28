Себастьян Фундора: могу нокаутировать Тима Цзю

Представитель США Себастьян Фундора высказался по поводу предстоящего поединка с австралийцем Тимофеем Цзю.

«Могу нокаутировать Цзю. Конечно, могу. В этом вся соль бокса — в ринге может произойти всё что угодно, абсолютно любой результат. Мы жёстко работали в кемпе. Всё ради того, чтобы в субботу стать чемпионом мира», — сказал Фундора на YouTube-канале Jai McAllister: BOXING + MMA.

Напомним, Цзю и Фундора выйдут в ринг 31 марта. Их поединок будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC. Отметим, что изначально Цзю-младший должен был провести бой с другим американцем, Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться из-за травмы.

В общей сложности на счету Тима 24 победы в 24 боях. В активе Фундоры 20 побед, одно поражение и одна ничья.

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