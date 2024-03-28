«Наши менеджеры разбираются». В команде Волкова удивлены анонсом поединка с Павловичем

Тарас Кияшко, тренер российского бойца Александра Волкова, рассказал о том, что в их команде были удивлены анонсом поединка с соотечественником Сергеем Павловичем.

«Мы очень удивлены этой новостью. Саша узнал об этом ночью, я – утром. Это стало для нас сюрпризом.

Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации», — приводит слова Кияшко Metaratings.

Павлович провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, 18 из которых завершились победой (15 — нокаутом, 3 — решением судей). 31-летний боец является чемпионом FNG в тяжёлом весе, а также четыре раза удостаивался премии «Выступление вечера» в UFC.

У Волкова 47 боёв в смешанных единоборствах. В 37 россиянин выходил победителем (24 — нокаутом, 4 — сдачей, 9 — решением судей). Среди достижений 35-летнего бойца стоит отметить премию «Лучший бой вечера» и две премии «Выступление вечера».

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