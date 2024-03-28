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Тренер Шары Буллета рассказал, в чём Магомедов превосходит своего будущего соперника

Тренер Шары Буллета рассказал, в чём Магомедов превосходит своего будущего соперника
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Гор Азизян, тренер Шарабутдина Магомедова, высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Украины Игорем Потерей.

«Мы анализировали поединки Игоря, я дал добро на подписание контракта на этот бой. Потеря – выносливый спортсмен.

Мы не знаем, как он себя проявит в среднем весе. По скорости Игорь уступает Шаре во много раз, и по бойцовскому IQ тоже. Потеря такой рубака.

Магомедову вообще не нужно вступать в размен с кем-либо. Он высокоинтеллектуальный парень, ему нужно работать на дистанции», — приводит слова Азизяна Metarartings.

Магомедов пока провёл только один бой в UFC. При этом за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, когда единогласным решением оказался сильнее бразильца Бруну Силвы.

Игорь Потеря провёл пять боёв в UFC, в двух из которых победил. В феврале этого года он оказался сильнее Роберта Брычека.

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