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Конор Макгрегор: надеюсь у меня получится вернуться в этом году

Конор Макгрегор: надеюсь у меня получится вернуться в этом году
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Популярный ирландский боец ММА и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор (22-6) рассказал, что ведёт переговоры с руководством UFC по вопросу своего возвращения.

«В моём контракте осталось несколько боёв, надеюсь, в этом году у меня получится вернуться, потому что год только начался. Так что у нас есть время, чтобы организовать бой и провести лагерь. Я уверен в этом, и переговоры продолжаются», — приводит слова Конора Макгрегора портал Eurosport.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 июля 2021 года на турнире UFC 264, Конор Макгрегор уступил техническим нокаутом бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье. Это был третий поединок для бойцов.

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