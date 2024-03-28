Конор Макгрегор: надеюсь у меня получится вернуться в этом году

Популярный ирландский боец ММА и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор (22-6) рассказал, что ведёт переговоры с руководством UFC по вопросу своего возвращения.

«В моём контракте осталось несколько боёв, надеюсь, в этом году у меня получится вернуться, потому что год только начался. Так что у нас есть время, чтобы организовать бой и провести лагерь. Я уверен в этом, и переговоры продолжаются», — приводит слова Конора Макгрегора портал Eurosport.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 июля 2021 года на турнире UFC 264, Конор Макгрегор уступил техническим нокаутом бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье. Это был третий поединок для бойцов.