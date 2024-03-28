Fox Sports Australia сообщил имя следующего соперника Исраэля Адесаньи

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья может встретиться с действующим обладателем титула UFC в дивизионе до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Об этом сообщает издание Fox Sports Australia.

Согласно информации портала, данный поединок возглавит турнир UFC 305, который состоится 18 августа 2024 года в Перте, Австралии.

Напомним, в последнем поединке Дрикус дю Плесси встретился с американским бойцом Шоном Стриклендом на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). Дрикус победил Стрикленда раздельным решением судей.

Исраэль Адесанья выходил в октагон на турнире UFC 293. Тогда его соперником был также Шон Стрикленд. Нигерийский боец уступил американцу единогласным решением судей.