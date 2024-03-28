«У меня получилось бы его перевести в партер». Сен-Пьер — о потенциальном бое с Хабибом

Легендарный боец ММА канадец Жорж Сен-Пьер считает, что у него хватило бы мастерства победить Хабиба Нурмагомедова.

«Если бы мне довелось провести бой с Хабибом, то моя стратегия состояла бы в том, чтобы как можно дольше удерживать его в середине октагона и проводить ему тейкдауны. Возможно, я был бы одним из немногих, кто попытался бы победить его таким методом. У меня есть уверенность в том, что победа осталась бы за мной. В случае если он начал бы оказывать на меня давление, идти вперёд, я точно могу сказать, что у меня получилось бы нейтрализовать и перевести его в партер. У меня достаточно уверенности, чтобы попытаться провести ему тейкдаун», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.