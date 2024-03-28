«Исраэль будет оспаривать титул следующим». Тренер Адесаньи — о возможном бое с дю Плесси

Юджин Бэйрман, являющийся тренером бывшего чемпиона UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесаньи, высказался относительно информации о том, что его подопечный проведёт следующий поединок против южноафриканца Дрикуса дю Плесси в главном бою турнира UFC 305, который состоится в Перте, Австралия.

«Исраэль будет оспаривать титул чемпиона следующим. Я не уверен в том, когда их бой состоится. Сообщите нам место и дату — мы будем готовы. Исраэль полон решимости бороться за титул, и в этом вопросе мнение Дю Плесси не учитывается. Если бы это было так, то мне хотелось бы, чтобы у Исраэля как у бывшего чемпиона был титульный шанс. Но правда в том, что у него, вероятно, его нет», — приводит слова Бэйрмана портал Bloody Elbow.