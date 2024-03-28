Боец UFC Мойкано: Пимблетт не боец уровня UFC

Топовый бразильский боец UFC, выступающий в лёгком дивизионе, Ренатом Мойкано подверг критике известного английского бойца ММА Пэдди Пимблетта.

«Каждый раз, когда кто-то показывает крутой бой, то он бросает вызов. Пэдди знает, что бой со мной сейчас не состоится. Не хочу слишком зацикливаться на Пэдди. Когда я побью Тёрнера, то можем уже говорить о нём. Посмотрим, собирается ли он драться со мной, время покажет. Этот парень обычный боец, на мой взгляд. Он средний, не более. Пэдди знает, как драться, хотя он мог бы стать лучше, так как всё ещё молод. Пимблетт не элитный боец, не боец уровня UFC. Вот почему он не в топ-15. На мой взгляд, он проиграл Джареду Гордону. У него было много проблем с Тони Фергюсоном, которому 39 лет. Это просто безумие.

Бой со мной ему нужен для шумихи и популярности. Если они предложат мне хорошие деньги или даже организуют номерной турнир в Лондоне, то об этом поединке можно будет говорить. Меня интересуют только деньги. Если мне предложат хорошие деньги за бой с Пэдди Пимблеттом, почему бы и не подраться?» — приводит слова Мойкано портал MMA Fighting.