«Не самый приятный бой». Бадаев — о поединке Павлович — Волков

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал организацию поединка между россиянами Александром Волковым и Сергеем Павловичем:

«Очевидно, что пути Волкова и Павловича рано или поздно должны были пересечься. Это два топа. Хотелось бы, чтобы это произошло в титульном бою, а их сводят сейчас… Не самый приятный бой. Считаю, что ударная мощь Павловича очень опасна, но Волков прошёл через очень многое, был в затяжных боях. Волкову в первых раундах нужно избежать серьёзных попаданий, и тогда у него будут все шансы вымотать соперника. Плюс ещё у него классические удары по корпусу с дистанции. Волков хорошо использует длину конечностей. В общем, Волкову нужно пережить первые два раунда, чтобы быть успешным. Но можно говорить, что «нужно пережить»… А переживёт ли — никто не скажет. Павлович способен отправить спать кого угодно. Мы понимаем, какую угрозу несёт Павлович, особенно в начале поединка. Либо нокаут в первом раунде или максимум во втором от Павловича, либо победа Волкова финишем в поздних раундах или решением судей», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше