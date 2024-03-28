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Жорж Сен-Пьер раскрыл причину завершения карьеры в ММА

Жорж Сен-Пьер раскрыл причину завершения карьеры в ММА
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Легендарный канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер рассказал, что был вынужден завершить карьеру из-за проблем с кишечником.

«‎Причина, по которой я действительно ушёл на пенсию, заключается в том, что у меня начало развиваться заболевание, называемое илеоколитом. Это воспаление кишечника, и перед боем с Биспингом у меня возникли проблемы с набором веса. Мне приходилось заставлять себя есть, и, вероятно, из-за этого у меня появился илеоколит. Когда мне поставили этот диагноз, то, чтобы избавиться от него, я начал периодически голодать, и это помогло. Мне больше не приходится принимать лекарства. Но тогда было так, что после того, как я сходил в туалет, там было много крови. Мне казалось, что у меня рак», — приводит слова Сен-Пьера портал MMA Mania.

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