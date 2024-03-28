Тренер Шона О'Мэлли: Шон может вырубить Мераба с одного удара

Тим Уэлч, являющийся тренером чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли, считает, что его подопечный может нокаутировать одним ударом предполагаемого следующего оппонента грузинского бойца Мераба Двалишвили.

«У Шона есть преимущество в антропометрии, он знает, как контролировать дистанцию, любит, когда люди загружаются на один мощный удар – и Мераб относится к ним. Это будет интересный бой. Мы никогда не готовились ни к кому вроде Мераба. Очевидно, он машина, и вряд ли он будет сбавлять темп в поединке. Но Мераб никогда не дрался с кем-то вроде Шона, который мог бы вырубить его одним ударом», — приводит слова Уэлча портал Yahoo Sports.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 299, Шон О'Мэлли победил единогласным решением судей Марлона Веру.