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«Чёрт с тобой, мне не нужны твои деньги». Уайт — об отношениях со спонсорами

«Чёрт с тобой, мне не нужны твои деньги». Уайт — об отношениях со спонсорами
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Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал о попытке спонсоров UFC навязать лиге политику «‎отмены культуры», которые Уайт жёстко пресекал.

«Они позвонили мне, когда я разместил в своих социальных сетях видео о Трампе, они позвонили мне по поводу Джо Рогана. В конце концов дошло до того, что я сказал: «Ребята, с меня хватит». Когда наш контракт с этой компанией истёк, то они отправили нам хорошую сумму денег для продолжения сотрудничества, и я сказал: «Возьмите это огромное число, скатайте его в маленький шарик и засуньте прямо в задницу своему совету директоров». Чёрт с вами, мне не нужны ваши деньги. Я не знаю, что они сделали с деньгами, но я их не брал», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

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