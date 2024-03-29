Тим Цзю поделился своим настроем на предстоящий бой с Себастьяном Фундорой

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) поделился своим настроем на предстоящий бой с американцем Себастьяном Фундорой.

«Я реальный чемпион. Я продолжаю тренироваться, работать. Я доказываю, что это я, я – личность. Пропущенные удары? Майк Тайсон получил много урона в своём дивизионе, но всё равно является великим. Каждый момент был для того, чтобы я оказался здесь. Я молод. Но я знал, что этот день настанет. Это невероятный момент для меня», — сказал Тим Цзю на пресс-конференции.

Напомним, Фундора заменил бывшего объединённого чемпиона мира американца Кита Турмана, отказавшегося от выступления из-за травмы бицепса. На кону в поединке также будет стоять вакантный титул WBC.