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«Это бой моей мечты». Себастьян Фундора — о поединке с Тимом Цзю

«Это бой моей мечты». Себастьян Фундора — о поединке с Тимом Цзю
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Представитель США Себастьян Фундора высказался о предстоящем поединке с чемпионом мира в первом среднем весе (69,9 кг) австралийцем Тимофеем Цзю.

«Это будет поединок лучших бойцов. И он покажет, на что мы способны. Не просто так на кону будет стоять сразу два пояса. Это моя мечта, я тренировался для этого очень усердно. И я уверен, что мечта может стать реальностью», — сказал Фундора на пресс-конференции.

Напомним, Цзю и Фундора выйдут в ринг 31 марта. Их поединок будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC. Отметим, что изначально Цзю-младший должен был провести бой с другим американцем, Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться из-за травмы.

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