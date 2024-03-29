Тим Цзю и Себастьян Фундора произнесли финальные слова перед поединком

Австралийский боксёр и чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофей Цзю и американский боксёр Себастьян Фундора произнесли финальные слова перед поединком.

«Я готов к работе. Готов бороться с соперником. Всё покажет эта ночь», — сказал Себастьян Фундора на пресс-конференции.

«Это будет исторический момент! Не моргайте», — сказал Тим Цзю на пресс-конференции.

Напомним, Тим Цзю и Себастьян Фундора выйдут в ринг 31 марта. Их поединок будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет стоять пояс WBC. Отметим, что изначально Цзю-младший должен был провести бой с другим американцем, Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться из-за травмы бицепса.