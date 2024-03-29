Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал свой рацион

Популярный боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал свежие фото. Ирландец показал, как готовится к возвращению в октагон. Конор поделился снимками с тренировки, а также показал свой рацион.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Конор не принимал участие в боях с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий бой проведёт 29 июня 2024 года, а в соперниках у него будет представитель США Майкл Чендлер. Недавно Чендлер подтвердил, что летом у него будет бой с Макгрегором, правда, дату называть не стал.

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