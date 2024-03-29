Тим Цзю — Себастьян Фундора: дата боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 31 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир, в главном событии которого поединок проведёт чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралийский боксёр с русскими корнями Тимофеей Цзю и американец Себастьян Фундора.

Трансляции боя между Тимофеем и Себастьяном на территории Российской Федерации, скорее всего, не будет. При этом «Чемпионат» расскажет о всех событиях, связанных с этим и другими поединками турнира. Начало спортивного мероприятия запланировано на 4:00 по московскому времени.

Напомним, поединок Цзю и Фундоры будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC.

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