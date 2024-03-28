Сын Кости вырубит тощего американца и завоюет второй пояс? Где смотреть бой Цзю — Фундора

Дата и время турнира с главным боем Тим Цзю — Себастьян Фундора

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе состоится интереснейший боксёрский турнир. В главном бою схлестнутся Тим Цзю и Себастьян Фундора. Изначально сын Кости должен был драться с Китом Турманом, причём на кону не стоял титул WBO в первом среднем весе, которым владеет наследник нашего легендарного чемпиона. Но соперник получил травму, а Тимофей – нового соперника. Бой приобрёл статус претендентского, а к поясу WBO добавили и вакантный титул WBC.

Начало турнира — в 4:00 по московскому времени.

Прямая трансляция боя Тим Цзю — Себастьян Фундора

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Но «Чемпионат» расскажет обо всех событиях в своей онлайн-трансляции.

Полный кард турнира с главным боем Тим Цзю — Себастьян Фундора

Тимофей Цзю — Себастьян Фундора (первый средний вес);

Роландо Ромеро — Исаак Крус (первый полусредний вес);

Эрисланди Лара — Майкл Зерафа (средний вес);

Брайан Мендоса — Сергей Богачук (первый средний вес);

Хулио Мартинес — Анхелино Кордова (наилегчайший вес).

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Прогноз на бой Тим Цзю — Себастьян Фундора

Известный российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке.

«Есть определённые сложности. Разница в росте, в длине рук. Но это не ключевые факторы для хорошего бойца. Если боксёр хорошо чувствует момент и дистанцию, он может нивелировать преимущества соперника. Тим может взять своевременностью и чувством такта. Не на руку может сыграть замена на коротком уведомлении. Они не готовились к этому сопернику. Тем интереснее будет смотреть, как они оба будут приспосабливаться. Возможно, прямо по ходу боя», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Также ожиданиями от поединка поделился двукратный чемпион мира, а ныне комментатор Шон Портер.

«Фундора — хороший боксёр, но есть вещи, которые он не делает, и это ставит его под угрозу в этом бою. Это не тот поединок, который покажет, что Цзю находится на уровне чемпиона мира. Всем интересно узнать его класс. Суть в том, что Фундора однобок. Он может нанести удар и при этом может его держать, но он не представляет никакой загадки для Цзю», — сказал Портер в интервью ProBox TV.

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