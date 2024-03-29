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Хабиб отреагировал на слова Сен-Пьера, заявившего, что победит его

Хабиб отреагировал на слова Сен-Пьера, заявившего, что победит его
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал недавние слова прославленного канадского бойца смешанных единоборств (ММА) Жоржа Сен-Пьера. Ранее тот заявил, что верит в свою способность победить россиянина.

«Моя стратегия состояла бы в том, чтобы как можно дольше удерживать его в середине октагона и проводить ему тейкдауны. У меня есть уверенность в том, что победа осталась бы за мной», — помимо прочего, говорил Сен-Пьер.

«Я многому научился у этого парня. Даже слышать, как он говорит обо мне, уже интересно. Жорж Сен-Пьер – слушал бы его весь день», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

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