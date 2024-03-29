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Экс-чемпион UFC Уиттакер сделал первое развёрнутое заявление о бое с Чимаевым

Экс-чемпион UFC Уиттакер сделал первое развёрнутое заявление о бое с Чимаевым
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с непобеждённым спортсменом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Он состоится 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«Это будет бой претендентов, главное событие из пять раундов. Я понимаю стоящую перед нами задачу. Будет непросто, но я собираюсь выложиться на полную в тренировочном лагере. С нетерпением жду этого боя. Здорово, что с момента прошлого боя у меня не было травм. Тело в порядке. Я готов. Нахожусь в отличной форме, чтобы провести еще один тяжёлый поединок. С нетерпением его жду. Каждый тяжёлый бой поднимает мои навыки на новый уровень и продвигает в очередь за возвращение пояса. Что ещё может быть целью?» — сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.

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