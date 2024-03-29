Конор Макгрегор: буду драться, пока не закопают в землю

Популярный боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры.

«Не думаю, что мне когда-нибудь захочется заканчивать с этим. Разве что это случится, когда я лягу плашмя и меня закопают в землю. Вот тогда я и закончу с этим. Посмотрите на Майка Тайсона, который будет драться с Джейком Полом. Ведь этот парень постарше меня. Мне хорошо запомнились слова Майка, когда перед боем с Роем Джонсом-младшим в интервью у него спросили: «Как думаешь, что обо всём этом тебе бы сказал тренер Кас Д'Амато?» Ответ Тайсона меня действительно зацепил. Он сказал: «Кас бы сказал мне, почему я так долго тянул?» Это действительно поразило меня. Но я не хочу сказать, что буду в 40 лет драться с 19-летними бойцами», — сказал Макгрегор на канале TNT Sports в YouTube.