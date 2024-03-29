Кравцов: не вижу, за счёт чего Фундора может выиграть у Тимофея Цзю

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке между австралийцем с русскими корнями Тимофеем Цзю и представителем США Себастьяном Фундорой. Изначально Цзю должен был провести бой с представителем США Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться по причине травмы.

«Тимофей — ярко выраженный фаворит, но это более конкурентный соперник, чем Турман. За счёт антропометрии и нестандартности Фундора может представлять какую-то угрозу, но в целом я не вижу, за счёт чего Фундора может выиграть у Тима. Думаю, для Себастьяна выход на коротком уведомлении, скажем так, более болезненный, чем для Тимофея. Для Цзю этот фактор более благоприятен», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой между Цзю и Фундорой состоится 31 марта мск в Лас-Вегасе.

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