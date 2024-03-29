Тренер Волкова — о его бое с Павловичем: было бы интереснее за пояс UFC

Тарас Кияшко, тренер-менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с соотечественником Сергеем Павловичем. Ранее бой анонсировал президент UFC Дана Уайт. Спортсмены должны сразиться 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«О возможности боя Сергея Павловича и Александра Волкова часто говорили. Сейчас об этом говорят вообще все. Но мне кажется, что этот бой был бы интереснее за пояс UFC. Чтобы два российских бойца подрались за титул чемпиона. А так, конечно, лучше встречаться с кем-то из западных бойцов. Но это спорт, и когда два человека из одной страны участвуют в титульной гонке, то почему не подраться между собой за пояс? Мне лично был бы гораздо интереснее этот бой с поясом на кону. Сейчас же кажется, что и Александру, и Сергею есть с кем подраться. Пока что разбираемся, ждём окончательного подтверждения, контрактов, будет это всё вообще или нет», — приводит слова Кияшко телеканал UDAR.

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