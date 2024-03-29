Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Волкова — о его бое с Павловичем: было бы интереснее за пояс UFC

Тренер Волкова — о его бое с Павловичем: было бы интереснее за пояс UFC
Комментарии

Тарас Кияшко, тренер-менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с соотечественником Сергеем Павловичем. Ранее бой анонсировал президент UFC Дана Уайт. Спортсмены должны сразиться 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«О возможности боя Сергея Павловича и Александра Волкова часто говорили. Сейчас об этом говорят вообще все. Но мне кажется, что этот бой был бы интереснее за пояс UFC. Чтобы два российских бойца подрались за титул чемпиона. А так, конечно, лучше встречаться с кем-то из западных бойцов. Но это спорт, и когда два человека из одной страны участвуют в титульной гонке, то почему не подраться между собой за пояс? Мне лично был бы гораздо интереснее этот бой с поясом на кону. Сейчас же кажется, что и Александру, и Сергею есть с кем подраться. Пока что разбираемся, ждём окончательного подтверждения, контрактов, будет это всё вообще или нет», — приводит слова Кияшко телеканал UDAR.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше.

Материалы по теме
Битва российских великанов. Зачем Павлович и Волков согласились драться друг с другом?
Битва российских великанов. Зачем Павлович и Волков согласились драться друг с другом?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android