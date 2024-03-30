Претендент на титул UFC Эрцег объяснил, почему Мокаев не будет драться с Пантожей

Претендент на титул UFC в наилегчайшем весе австралиец Стив Эрцег объяснил, почему британский боец Мухаммад Мокаев не получил чемпионский бой с обладателем титула UFC в категории до 57 кг бразильцем Александром Пантожей.

«Двое парней, Морено и Ройвал, которые показывают впечатляющие бои, только что дрались за титул и проиграли. Амир Альбази и ещё пара возможных претендентов травмированы. Есть те, кто проваливал взвешивание или давно не дрался, так что выбор был между мной и Мокаевым. Мухаммад очень молод, и мне не кажется, что люди были бы в восторге от новости, что за титул он будет биться следующим после его недавнего поединка с Пересом. Так что в UFC просто пытались сохранить интерес к титульному бою в нашем дивизионе», — приводит слова Эрцега портал MMA News.