Хейни назвал желаемых соперников в случае победы над Райаном Гарсией

Чемпион мира в двух весовых категориях непобеждённый американец Девин Хейни назвал желаемых соперников в случае победы над звёздным соотечественником Райаном Гарсией, поединок с которым состоится 21 апреля в Нью-Йорке (США).

«С кем я хочу драться? С Дэвисом, Матиасом и Теофимо [Лопесом]. Надеюсь, что эти три боя состоятся. Матиаса превозносят, чтобы продать, но меня он не пугает. Я готов драться. Я из тех парней, которые не убегают от вызовов.

После поединка с Райаном мы можем изучить варианты с Эдди Хирном. Если Теофимо готов драться, мы поработаем с Top Rank. Мне не столь важно, с кем именно делить ринг. Я искренне верю, что я лучший», — сказал Хейни на пресс-конференции.