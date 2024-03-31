Промоутер Усика высказался о вероятности второго боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о вероятности организации второго поединка с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Теоретически реванш может состояться до конца 2024 года. Однако мы все знаем, что Тайсон не лучший кандидат для реванша. После того как он проиграет Усику, его поведение будет тяжело предсказать», — цитирует Красюка издание World Boxing News.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Ранее Усик высказался о российском полутяжеловесе Артуре Бетербиеве.

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