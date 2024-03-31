Тим Цзю прокомментировал своё поражение в бою с Фундорой

Рано утром 31 марта Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником стал Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

После окончания поединка Цзю прокомментировал своё поражение. «Отдаю должное сопернику, который сегодня победил. Послушайте, это бокс, часть спорта, такое случается. Он новый король нашего дивизиона. Мы вернёмся. Я всё равно бился ярко и отдал всего себя. Не хочу оправдываться. Я готов драться с любым соперником, когда угодно. Готов ещё раз подраться с Фундорой», — сказал Тим после боя.

Напомним, сегодня Цзю лишился титула WBO.

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