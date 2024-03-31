Результаты турнира UFC on ESPN 54 с главным боем Блэнчфилд — Фиоро

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В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. В главном бою вечера в женской наилегчайшей весовой категории Манон Фиоро из Франции победила американку Эрин Блэнчфилд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.

Манон Фиоро победила Эрин Блэнчфилд единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Хоакин Бакли победил Висенте Луке техническим нокаутом (Раунд 2, 3:17).

Крис Уайдман победил Бруно Силву единогласным техническим решением судей (бой был остановлен из-за тычка в глаз, но поскольку прошло больше половины боя, его результат был определён) — (Раунд 3, 2:18).

Нурсултан Рузибоев победил Седрика Дюма техническим нокаутом (Раунд 1, 3:18).

Кайл Нельсон победил Билла Алджио техническим нокаутом (Раунд 1, 4:00).

Чиди Нджокуани победил Риса Макки раздельным решением судей (28-29, 30-27, 30-27).

Нэйт Ландвер победил Джамалла Эммерса техническим нокаутом (Раунд 1, 4:43).

Вирна Жандироба победила Лупиту Годнес единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Хулио Арсе победил Герберта Бёрнса техническим нокаутом (Раунд 2, 2:00).

Деннис Бузукья победил Коннора Мэттьюса техническим нокаутом (Раунд 3, 0:22).

Ибо Аслан победил Антона Туркаля техническим нокаутом (Раунд 3, 1:32).

Поединок между Викторией Дудаковой и Мелиссой Гатто был отменен из-за проблем со здоровьем у Виктории.

Джейкоб Малкун победил Андре Петроски техническим нокаутом (Раунд 2, 0:39).

Каолан Логран победил Анхеля Пачеко единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).