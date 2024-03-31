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«Вам нужно работать, чтобы вернуться». Теренс Кроуфорд – о поражении Тима Цзю

Непобеждённый американский боксёр, действующий лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд прокомментировал поражение Тимофея Цзю Себастьяну Фундоре раздельным решением судей.

«Вы проиграли, сэр, вам нужно работать, чтобы вернуться обратно», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Еще до боя с Фундорой команда Цзю заявляла, что планируют организовать бой Тимофея со звёздным американцем Теренсом Кроуфордом, если австралиец одержат победу в сегодняшнем бою.

Однако Тим Цзю не смог защитить свой чемпионский пояс по версии WBO в первом среднем весе. Он проиграл Себастьяну Фундоре в 12 раундовом бое раздельным решением судей и теперь перспективы его боя с Кроуфордом более туманны.

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