Алексей Тищенко назвал причины первого поражения Тимофея Цзю на ринге

Российский боксёр-любитель Алексей Тищенко поделился своими впечатлениями от боя Тима Цзю и Себастьяна Фундоры.

«Бой достаточно сложно прошёл для Тимофея Цзю. Сначала незадолго до боя поменялся соперник, который является очень нестандартным и неудобным, и уже в бою Тимофей получил рассечение. Я думаю, что рассечение тоже повлияло на ход боя, на стратегию и тактику.

Тимофей, наверное, старался закончить бой досрочно, понимая, что его могут остановить в любой момент, и поэтому торопился. Он держался на одиночных сильных ударах, поэтому не было комбинационный работы. Конечно, кровь, которая заливала всё лицо, мешала видеть удары и соперника. Из-за этих причин всё так сложилось», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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